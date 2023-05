Вышел первый геймплейный трейлер игры Marvel’s Spider-Man 2

Видео: youtube.com/Marvel Entertainment

Во время онлайн-презентации PlayStation Showcase 2023 компания Sony показала первый геймплейный трейлер предстоящей игры Marvel's Spider-Man 2 от студии Insomniac Games.

В ролике были продемонстрированы основные персонажи, а также некоторые возможности игры. К примеру, был показан геймплей в костюме симбиота, а также разработчики продемонстрировали функцию смены персонажа между Питером Паркером и Майлзом Моралесом.

Точную дату выхода игры не сообщили – известно лишь, что она появится осенью этого года.

