Россиянам рассказали, какие видеоигры помогут справиться со стрессом

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Пережить стресс и отрицательные эмоции могут помочь видеоигры в жанрах "стрелялки" и стратегии, сообщает News.ru со ссылкой на психолога Татьяну Короткову.

"Часть медиков ставят компьютерные игры в один ряд с наркоманией и алкоголизмом. Но есть иное мнение: игры способствуют выделению отрицательных эмоций и снятию сильного эмоционального стресса", – отметила она.

Многие собирают пазлы, решают головоломки и играют в аркады, так как при интеллектуальной нагрузке начинает работать парасимпатическая часть вегетативной нервной системы, что уменьшает выброс адреналина и других "гормонов стресса", уточнила психолог.

С другой стороны, во время игры в "стрелялки" и некоторые стратегии происходит "лечение гневом" – выплеск эмоций из-за проявления агрессии в виртуальной реальности, а не в жизни.

"Человек переживает эмоциональный взрыв. Но злоупотреблять играми нельзя, иначе сформируется зависимость, как от алкоголя и наркотиков. Вам все равно придется решать проблему, а игры – своего рода временное обезболивающее", – предупредила специалист.

Ранее психолог Ирина Прокопьева заявила, что видеоигры помогают отвлекаться от негативных новостей и снижать стресс. Однако нельзя полностью погружаться в мир фантазий, так как они не меняют реальность, считает эксперт. Она посоветовала следить за тем, чтобы не сформировалась игровая зависимость.

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