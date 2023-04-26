Зарубежные игры "качают" россиянам чужую идеологию – вице-премьер РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Иностранные видеоигры представляют Россию в неприглядном виде, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"На протяжении десятков часов вам качают чужую идеологию. Вы совершаете какие-то действия в среде, где представляют Россию в неприглядном виде. Более того, вы оставляете цифровые следы, которые затем анализируются на серверах, находящихся не в России, и используются в разных нехорошие вещах", – приводит слова Чернышенко РИА Новости.

Вице-премьер привел в пример популярную игру Call of Duty. По мнению Чернышенко, ее главного героя представляют как "плохого русского, который стреляет, убивает и пьет водку".

Кроме того, чиновник заявил о неприемлемости сюжета игры "Блицкриг". В ней Вермахт побеждает СССР в Великой Отечественной войне. Чернышенко назвал такие сюжеты "страшными и не имеющими ничего общего с историей и правдой".

Ранее российские геймеры критиковали Call of Duty: Modern Warfare за слишком негативное изображение России. Одним из главных антагонистов игры является российский генерал, устраивающий зверства в ближневосточном государстве. Геймеры поставили видеоигре оценку 3,6 из 10. При этом критики оценили проект на 80 баллов из 100.