Создатели Hogwarts Legacy выпустили обновление для людей с арахнофобией

Фото: hogwartslegacy.com

Разработчики Hogwarts Legacy по вселенной "Гарри Поттера" выпустили патч, который добавляет в игру специальный режим, предназначенный для людей, страдающих боязнью пауков. Об этом пишет "Игромания".

Так, режим для арахнофобов полностью убирает из геймплея маленьких пауков, которых можно заметить на земле, а больших пауков превращает в жукоподобных существ на роликах. Также в игре приглушаются различные звуки, издаваемые пауками.

Тем не менее пауков в игре по-прежнему можно встретить – их изображения остались в справочнике по игре.

Обновление принесло и другие изменения. В частности, разработчики исправили проблемы, связанные с производительностью, исправили ошибки и добавили новые игровые элементы.

Ранее пользователи призывали бойкотировать Hogwarts Legacy. Причиной их недовольства стало неоднозначное высказывание Джоан Роулинг в июне 2020 года о трансгендерах в поддержку прав женщин. В студии Avalanche Software между тем заверили, что писательница не принимала участия в создании игры.



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