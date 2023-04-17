Warner Bros. Games анонсировала игру Harry Potter: Quidditch Champions

Фото: quidditchchampions.wbgames.com

Warner Bros. Games анонсировала игру про квиддич во вселенной Гарри Поттера под названием Harry Potter: Quidditch Champions. Об этом сообщает портал DTF.

В новой игре пользователи смогут соревноваться в квиддиче на ПК и консолях в онлайн-матчах или других многопользовательских режимах. Однако пока платформы не уточняются.

"В Quidditch Champions получится играть и в одиночку, но какой именно контент будет доступен в таком случае, пока неясно", – передает портал слова разработчиков.

Harry Potter: Quidditch Champions разрабатывается студией Unbroken Studios, которая ранее помогала Rocksteady Studios с Suicide Squad: Kill the Justice League. Игра находится в разработке уже несколько лет, однако ее дата выхода пока не объявлена.

Кроме того, Warner Bros. Games проведет серию ограниченных тестов 21–22 апреля, в которых желающие смогут принять участие, подав заявку на сайте игры. Однако на территории РФ тестирование недоступно.

Ранее сообщили, что игра Hogwarts Legacy сохраняет лидерство по продажам в Steam. В период с 13 по 19 февраля топ-10 самых продаваемых игр и устройств магазина Steam по выручке возглавила игра Hogwarts Legacy по "Гарри Поттеру".



"Техно": новинки в играх

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!