Sony может представить PlayStation 5 Pro в апреле 2023 года

Фото: youtube.com/CopyPasta

Компания Sony может представить Pro-версию приставки PS5 в апреле текущего года. Об этом сообщает PhonAndroid со ссылкой на анонимного инсайдера.

По словам источника, создатели консоли внедрят систему жидкостного охлаждения. Как правило, такие технологии используют в игровых компьютерах. Однако новая особенность на приставке может говорить о том, что консоль станет заметно мощнее своей предыдущей версии PlayStation 5.

Официальных комментариев от корпорации пока что нет. В издании отметили, что если запуск Pro-версии в действительности намечен на весну текущего года, то в скором времени Sony заявит об этом.

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