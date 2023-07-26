Раскрыта возможная дата презентации GTA VI

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Дата выхода первого официального трейлера компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) VI назначена на 17 ноября, при этом релиз игры состоится в 2025 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на инсайдера Budzcario.

Инсайдер заявил, что дата выхода трейлера игры достоверна на 100%.

"Они скармливали фальшивую информацию взбесившимся разработчикам, чтобы отсеять утечки в собственной компании", – сообщил инсайдер.

По его словам, утечка, которая произошла в сентябре 2022 года, показала игру начала 2020 года. Однако в 2022 году GTA VI могла быть на другом уровне разработки и, вероятно, выглядела лучше.

Инсайдер считает, что новая игра может стоить 150 долларов. Однако насколько информация инсайдера является достоверной, неизвестно. Эту информацию авторитетные инсайдеры и журналисты пока никак не прокомментировали.

В конце декабря 2022 года главред издания Insider-Gaming Том Хендерсон рассказал, что в 2023 году может состоятся официальный анонс шестой части серии Grand Theft Auto. При этом выход игры на платформах состоится не раньше 2024 года, уверен он.



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