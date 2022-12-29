Названы наиболее вероятные новинки игровой индустрии в 2023 году

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Главред издания Insider-Gaming Том Хендерсон назвал наиболее вероятные, по его мнению, новинки игровой индустрии, которые могут увидеть свет в 2023 году.

Так, журналист уверен, что в наступающем году в продажу поступит версия приставки PlayStation 5 со съемным дисководом. Это может произойти уже в сентябре. Также он не исключает презентации консоли Nintendo Switch 2: ее первая версия вышла еще пять лет назад, и "начинка" уже устарела.

Другой прогноз Хендерсона – официальный анонс шестой части серии Grand Theft Auto. При этом выход игры на платформах состоится не раньше 2024 года, уверен он.

Последние два прогноза касаются новинок Microsoft. Так, журналист уверен, что к концу следующего года состоится анонс приставки Xbox Keystone, предназначенной для запуска облачных игр. Кроме того, в индустрии ожидают решения по покупке Microsoft разработчика Activision Blizzard: если сделку одобрит регулятор, то ее закроют уже в 2023 году.

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