Стали известны самые популярные проекты Netflix в 2022 году

Фото: кадр из сериала "Очень странные дела"; режиссер – Мэтт Даффер; производство – 21 Laps Entertainment

Стриминговая платформа Netflix представила список наиболее успешных фильмов и сериалов в текущем году. Об этом сообщает издание Collider.

В рейтинге самых просматриваемых фильмов лидером оказался "Серый человек" братьев Руссо, главные роли в котором исполнили Райан Гослинг и Крис Эванс. За три недели с момента премьеры лента собрала 253,87 миллиона часов просмотров.

На второй позиции в списке расположилась картина "Проект "Адам" (233,16 миллиона часов). Тройку самых просматриваемых фильмов замкнули "Пурпурные сердца", которые посмотрели 228,69 миллиона часов. Также были отмечены "Прорваться в НБА" (198,31 миллиона) и "Аферист из Tinder" (172,13 миллиона).

Среди сериалов первое место досталось четвертому сезону "Очень странных дел" братьев Даффер. За 28 дней после премьеры его посмотрели 1,35 миллиарда часов. На второй позиции расположился проект "Уэнсдэй", который набрал 1,237 миллиарда часов. В пятерку лучших сериалов также вошли "Монстр: История Джеффри Дамера" (856,22 миллиона), второй сезон "Бриджертонов" (656,26 миллиона) и "Изобретая Анну (511,92 миллиона).

Ранее стало известно, что лидером рейтинга наиболее популярных фильмов на торрентах в 2022 году стала лента "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза. На второй позиции расположился фильм "Человек-паук: Нет пути домой", снятый Джоном Уоттсом. Третье место досталось картине "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" Сэма Рейми.

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