Названы лучшие фантастические фильмы 2022 года

Фото: YouTube/A24

Киноканал FAN представил свой "абсолютный топ" лучших фантастических фильмов 2022 года, передает ТАСС.

"На первом месте абсурдистская фантастическая комедия "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Название фильма образуют три части, из которых он состоит", – указано в рейтинге.

Картина ранее удостоилась премии "Сатурн" как лучший фэнтези-фильм. Кроме того, награду за главную роль получила Мишель Йео, а Ке Хюи Куан назвали лучшим актером второго плана.

В топ-3 вошли фильмы из киновселенной Marvel – сиквелы своих франшиз "Черная Пантера: Ваканда навеки" и "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Кроме того, авторы FAN внесли в список фильмы "Бэтмен", "Проект "Адам", "Мир Юрского периода: Господство" и некоторые другие.

Рейтинг был подготовлен на основании оценок и отзывов пользователей с таких платформ, как MDB, Rottentomatoes.com, Metarankings.ru, Yardbarker.com, Ranker.com, "Кинопоиск" и других.

Ранее стало известно, что за прошлые выходные сиквел научно-фантастического фильма "Аватар" собрал в прокате уже 435 миллионов долларов. Наибольшая часть сборов пришлась на США – 134 миллиона.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!