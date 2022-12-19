Фильм "Аватар: Путь воды" собрал 435 миллионов долларов в прокате за первые выходные

Фото: кадр из фильма "Аватар: Путь воды"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – 20th Century Studios

Вторая часть фильма "Аватар" собрала в прокате за минувшие выходные 435 миллионов долларов. Об этом сообщает Deadline.

После выхода картины сумма сборов в прокатах разных стран распределилась следующим образом:

в США – 134 миллиона долларов;

В Китае – 57,1 миллиона долларов;

в Корее – 24,7 миллиона долларов;

в Германии – 20 миллионов долларов.

Продолжение культового фильма показало второй лучший результат в 2022 году после картины "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (442 миллиона долларов).

В настоящее время самым кассовым проектом остается первый "Аватар", собравший 2,9 миллиарда долларов.

Ранее канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон оправдал трехчасовой хронометраж продолжения "Аватара". Он объяснил длительность фильма важностью обширного раскрытия сюжета и героев.

По его словам, в продолжении больше времени уделено именно проработке отношений, эмоций и самой истории.

До этого стало известно, что третья картина франшизы "Аватар" может стать последней. Режиссер считает, что, если проект станет невыгодным, он откажется от дальнейшего производства. Изначально планировалось представить зрителям пять частей фильма.



Вышел трейлер новой части "Аватара"

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