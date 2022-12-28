Стали известны лучшие аниме 2022 года

Фото: кадр из фильма "Семья шпиона"; режиссер – Кадзухиро Фурухаси; производство – CloverWorks

Лидером рейтинга популярных аниме 2022 года стала "Семья шпиона" о фиктивном браке спецагента. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на киноканал FAN.

Второе место в списке лучших аниме-сериалов досталось проекту "Человек-бензопила" об охотнике на демонов. Тройку замыкает "Атака титанов". Японский "Блич: Тысячелетняя кровавая война" оказался на четвертой позиции рейтинга. Сразу после него идет продолжение сериала "Моб Психо 100".

Чуть менее популярными оказались третий сезон комедийно-романтического аниме "Госпожа Кагуя: В любви как на войне", польско-японское веб-аниме "Киберпанк: Бегущие по краю" и продолжение "Невероятных приключений ДжоДжо". На девятой позиции расположился "Одинокий рокер", замыкает топ-10 второй сезон "Истребителя демонов".

Ранее певец, композитор и сэйю Итиро Мидзуки (настоящее имя Тосио Хаякава), который получил в Японии неофициальное звание "короля песен для аниме", скончался в возрасте 74 лет. Самыми популярными работами композитора стали треки к таким аниме, как Mazinger Z и Space Pirate Captain Harlock.

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