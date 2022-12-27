Стали известны главные мемы 2022 года

Фото: ru.wikipedia.org

Социальная сеть "ВКонтакте" и интернет-энциклопедия Memepedia составили рейтинг главных мемов 2022 года. Всего в отборе участвовали 25 мемов, победителей определили с помощью приложения "Годнометр".

Так, главным мемом года стал концепт-арт с Мистером Исключительным из мультфильма "Суперсемейка", который под разную музыку становится то жутким, то веселым. Первые его вариации появились еще в 2020 году, однако популярность он обрел только в начале текущего года.

Вторую строчку занял Мистер Ливси из советского мультфильма "Остров сокровищ", который брутально идет под композицию Why Not исполнителя Ghostface Playa. А замыкает тройку лидеров так называемое "Мудрое таинственное дерево", которое изначально высмеивало рекламу браузерных игр, однако в последнее время приобрело абстрактное значение.

В пятерку наиболее популярных мемов также вошли так называемый Virgo (в российской версии – Чмоня), представляющий из себя фотографию маленького черного котенка, сидящего на приборной панели автомобиля, а также скриншот переписки между парнем и девушкой, в которой последняя рассказывает, как молодой человек сфотографировал ее перед свиданием и отказался от встречи.

Ранее сообщалось, что советская картина "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова вошла в топ лучших неамериканских рождественских фильмов по версии журнала The Hollywood Reporter. Всего в в список вошли 12 фильмов из Канады, Франции, Испании, Великобритании и других стран.



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