Россияне назвали обязательные блюда на новогоднем столе

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Жители России назвали оливье и сельдь под шубой обязательными блюдами, которые должны быть на новогоднем столе. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками группы "АльфаСтрахование".

Так, 68% респондентов назвали оливье главным блюдом, следом идет сельдь под шубой (21%). 97% опрошенных рассказали, что на новогоднем столе обязательно должно быть шампанское.

19% участников опроса сочли обязательным присутствие на столе колбасных и сырных нарезок, 15% подчеркнули, что на столе обязательно присутствие мандаринов.



Также опрошенные планируют готовить жаркое из курицы, утки и гуся (47%). На гарнир они собираются приготовить картофель или свежие овощи.

Из напитков запланированы соки, газировка и минералка, а из спиртного – водка, коньяк, виски и ром.

Опрос проходил среди 1,2 тысячи россиян в возрасте от 25 до 50 лет.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова назвала главную привычку россиян за новогодним столом. По ее словам, речь идет о переедании. Она объяснила, что поджелудочная железа может не справиться с обработкой больших объемов белков, жиров, углеводов, соли и алкоголя. Как следствие, существует опасность развития панкреатита и кишечной непроходимости.

Чтобы помочь поджелудочной, специалист посоветовала употребить таблетки любых панкреатических ферментов.



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