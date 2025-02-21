Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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21 февраля, 07:45

Общество

Москвичи рассказали, что хотят получить на 23 февраля

Москвичи рассказали, что хотят получить на 23 февраля

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Опросы показали, что мужчины на 23 февраля мечтают о новом гаджете, сертификате на покупку техники, наборе инструментов или парфюме. Также перед праздником вырос спрос на гантели, велосипеды и компьютерные игры.

Один из москвичей поделился, что его дочь, которая живет в Болгарии, подарила ему блокнот с гербом России, что вызвало у него гордость. Другие жители столицы отметили, что хорошие варианты подарков – билеты на спортивные мероприятия, а также сюрпризы, не обязательно дорогие, но запоминающиеся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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