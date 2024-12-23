Московские школы собирают гуманитарную помощь для участников СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В преддверии Нового года столичные школы проводят очередную акцию по сбору гуманитарной помощи для бойцов спецоперации. В ней участвуют как педагоги, так и ученики, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Военным и жителям новых регионов России передают продукты, лекарства, теплые вещи, средства личной гигиены и многое другое, сообщили в столичном департамента образования и науки.

"Помимо этого, ребята плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и встречаются с героями СВО. Это осознанное и искреннее желание помочь", – добавили в ведомстве.

К примеру, акцию по сбору помощи для бойцов СВО проводят в школе № 2094, где юные активисты собирают для них предметы первой необходимости. Учащиеся этой школы поддерживают военных на постоянной основе уже в течение почти трех лет.

За это время они сплели свыше 500 квадратных метров маскировочных сетей, сделали порядка 200 окопных свечей и укомплектовали более 3 тысяч сухих армейских душей. В школе также работает группа "Своих не бросаем", которая отправила на фронт два комплекса подавления БПЛА и два комплекса спутниковой связи.

В субботу, 21 декабря, прошла елка "Новогодний бал у Золушки", на нее пригласили детей участников СВО и сотрудников школы. На мероприятии были организованы мастер-классы, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также новогодние фотосессии со сказочными героями.

Помимо этого, еще более 30 тонн гуманитарной помощи собрали учителя и ученики школы № 2120. В последний раз они отправили две тонны груза: антифриз для техники, утеплитель для блиндажей, окопные свечи и прочее. Один из педагогов уже восемь раз отвозил вещи на фронт.

В этой же школе зачастую проходят встречи с участниками СВО и акции, на которых дети плетут маскировочные сети и пишут письма военнослужащим. При этом многие из них получают ответы.

В школе № 1360 работает центр добровольчества "Дом друзей", где ребята плетут маскировочные сети и делают нашлемники, окопные свечи и многое другое на специальных мастерских. Школьники тоже пишут бойцам письма и отправляют им свои поделки.

Аналогичные акции по сбору гуманитарной помощи проходят и в Первом московском кадетском корпусе. Так, по инициативе преподавателя информатики Алексея Ларина учащиеся и их педагоги собирают аптечки и эвакуационные приспособления для солдат. Уже более двух тысяч наборов медикаментов было отправлено на фронт.

В Москве подготовили насыщенную новогоднюю программу для семей участников спецоперации, сообщал Сергей Собянин. К примеру, все дети от 3 до 13 лет получат сладкие подарки, пригласительные на новогодние елки и билеты на катки в парках города. Сладости ребятам уже начала доставлять команда Дедов Морозов.

Москвичи направили бойцам СВО более 110 миллионов рублей на сайте "Миллион призов". Инициатива организована совместно с фондом "Народный фронт. Все для Победы!" и другими благотворительными организациями.