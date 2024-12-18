Представители проекта "Зима в Москве" поздравят с Новым годом бойцов СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фестиваль "Путешествие в Рождество" дарит новогоднее настроение и заботу тем, кто не может отметить праздник на городских площадках. Представители фестиваля поздравят бойцов спецоперации, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка, 19 декабря, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участники СВО получат в подарок джерси, спортивную амуницию и шайбы с автографами звезд российского хоккея, собранные на благотворительном хоккейном матче между спортсменами и блогерами. Также военным передадут праздничные угощения и плюшки с площадок "Московских сезонов".

В 2019 году на конкурсе Минздрава РФ военный госпиталь получил звание лучшего медучреждения страны, оснащенного самым современным оборудованием и имеющего уникальные программы реабилитации. Здесь каждый день спасают жизни и здоровье бойцов СВО.

Учреждение известно своей культурно-просветительской работой. С 1920 года в нем проходили концерты с участием артистов Большого и Художественного театров страны.

Ранее более 10 тысяч человек посетили благотворительную выставку-ярмарку "Благо дарю", которая прошла в Московском дворце пионеров в рамках проекта "Зима в Москве". Всего удалось собрать около 2 миллионов рублей. Деньги направят на покупку медикаментов, одежды, игрушек и других нужных вещей для детей из Луганской Народной Республики.

