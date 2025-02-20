Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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20 февраля, 20:45

Общество

Синоптики пообещали москвичам скорую весну

Синоптики пообещали москвичам скорую весну

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Столбики термометров в Москве показывают минус 7 градусов. Однако синоптики пообещали москвичам скорую весну. Аномальное тепло снова идет в столичный регион. В первых числах марта температура воздуха может подняться до 4 градусов.

В московском Центре протезирования и комплексной реабилитации участников спецоперации делают все необходимое для того, чтобы бойцы имели возможность вернуться к полноценной жизни, сообщил Сергей Собянин. В преддверии Дня защитника Отечества мэр приехал в госпиталь, открытый в поселении Вороновское.

Рассрочка при покупке недвижимости в новостройках становится все популярнее. Особенно после того, как закрылись льготные программы ипотеки. Новый механизм набирает популярность за счет, казалось бы, наиболее выгодных условий в сегодняшней ситуации.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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