Столбики термометров в Москве показывают минус 7 градусов. Однако синоптики пообещали москвичам скорую весну. Аномальное тепло снова идет в столичный регион. В первых числах марта температура воздуха может подняться до 4 градусов.

В московском Центре протезирования и комплексной реабилитации участников спецоперации делают все необходимое для того, чтобы бойцы имели возможность вернуться к полноценной жизни, сообщил Сергей Собянин. В преддверии Дня защитника Отечества мэр приехал в госпиталь, открытый в поселении Вороновское.

Рассрочка при покупке недвижимости в новостройках становится все популярнее. Особенно после того, как закрылись льготные программы ипотеки. Новый механизм набирает популярность за счет, казалось бы, наиболее выгодных условий в сегодняшней ситуации.

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