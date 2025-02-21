Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 21 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, 21 февраля. На дорогах местами гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 3 до 5 градусов мороза, по области – от 2 до 7 градусов мороза.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики исключили лыжный сезон в столичном регионе, так как снег неплотный, а толщина снежного покрова небольшая. 19 февраля на территории московских парков не фиксировали сугробы выше 5 сантиметров.

Кроме того, в начале марта столбики термометров поднимутся до 4 градусов тепла, отмечала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Существенных осадков в первых числа марта также не ожидается.

Таким образом, метеорологическая весна может наступить уже 8 марта, добавляла она. К этому моменту снег в Москве может полностью растаять.

