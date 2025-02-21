"Зима в Москве": что приготовили центральные площадки "Московской Масленицы"

В Москве стартует фестиваль "Московская Масленица", который пройдет на более чем 30 площадках в рамках проекта "Зима в Москве". В этом году участники смогут насладиться метанием валенка, приседаниями с коромыслом, поеданием блинов и другими активностями, а также стать частью культурных мероприятий, оформленных в стиле русских сказок.

На Тверской площади будут представлены торговые ряды с более чем 200 видами блинов с самыми необычными начинками, а на Манежной площади откроется город мастеров.

Фестиваль продлится до 2 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.