Начался прием заявок на участие в онлайн-конкурсе туристических маршрутов "Покажи Москву!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Начался прием заявок на шестой ежегодный общегородской онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!". С 20 марта по 13 мая жители и гости столицы могут предложить свои авторские прогулки по городу. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Конкурс впервые провели в 2020 году. Участвовать в нем могут все, кто любит Москву, независимо от возраста и профессиональной деятельности. Основная цель проекта – создание новых туристических маршрутов столицы, а также повышение интереса горожан и профессиональных гидов к развитию районного туризма.

По одному победителю конкурса определят в каждом из 12 административных округов Москвы по итогам онлайн-голосования в проекте "Активный гражданин". Дополнительно экспертное жюри выберет пять самых креативных маршрутов.

Участникам предстоит разработать маршруты по пяти тематическим направлениям: истории и культуре, транспорту, экологии, спорту, а также по новому направлению – архитектуре. Прием заявок продлится с 20 марта по 13 мая, подать их можно на портале "Russpass. Бизнес".

Итоги конкурса подведут 31 июля. Лучшие маршруты будут опубликованы в издании "Russpass-журнал" с указанием авторства. Победители получат дипломы и памятные подарки от организаторов и партнеров конкурса.

За всю историю проекта горожане предложили более 1,7 тысячи маршрутов. В 2024 году конкурс установил рекорд, собрав 610 идей прогулок по Москве.

Особый интерес к участию проявляют юные москвичи, которые рассказывают о своих любимых районах.

В 2024 году впервые в истории конкурса среди победителей оказались четверо детей в возрасте от восьми до 14 лет. Самому старшему участнику "Покажи Москву!" на момент подачи заявки было 86 лет.

Конкурс проводится и для популяризации профессии гида. Именно экскурсоводы формируют первые впечатления о столице у туристов. В Москве работают около трех тысяч гидов, ежедневно проходит примерно 500 экскурсий.

Столичный комитет по туризму комплексно поддерживает экскурсионное сообщество города. Город проводит аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков в удобном онлайн-формате, а также приглашает представителей отрасли на экскурсии в уникальные объекты, закрытые для широкого доступа.

Онлайн-конкурс "Покажи Москву!" реализуется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Ранее стало известно, что экскурсии по Москве смогут проводить только профессиональные гиды. Для осуществления деятельности специалисты должны будут подтвердить свою квалификацию через экзамен.

Тестирование содержит 30 вопросов о законодательстве, туристических ресурсах России, истории Москвы, технике безопасности, первой помощи, культуре речи. Практическое задание состоит из ответа на билет, экскурсии по маршруту и рассказа об объекте.

Между тем в прошлом году Москву посетили рекордные 26 миллионов туристов. Это на 3% больше, чем в 2019 году, который стал самым успешным для мировой туристической индустрии.