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02 марта, 17:45

Туризм

Экскурсии по Москве смогут проводить только профессиональные гиды

Экскурсии по Москве смогут проводить только профессиональные гиды

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С 1 марта экскурсии по Москве смогут проводить только профессиональные гиды. Для осуществления деятельности специалисты должны будут подтвердить свою квалификацию через экзамен.

Тестирование содержит 30 вопросов о законодательстве, туристических ресурсах России, истории Москвы, технике безопасности, первой помощи, культуре речи. Практическое задание состоит из ответа на билет, экскурсии по маршруту и рассказа об объекте.

Штраф за работу без аккредитации составит от 7 до 10 тысяч рублей. За повторное нарушение – 30–50 тысяч рублей. Более серьезные санкции ждут граждан за путешествия по специальному, например, горному маршруту без аттестованного проводника.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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