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19 марта, 15:30

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Почти 50 образовательных учреждений участвуют в форуме колледжей в Москве

Почти 50 образовательных учреждений участвуют в форуме колледжей в Москве

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Форум колледжей проходит в Гостином Дворе в Москве. В нем участвуют почти 50 образовательных учреждений столицы. На мероприятии школьники могут познакомиться с самыми востребованными профессиями, а также посетить мастер-классы.

По словам заместителя директора Московского центра развития профессионального образования Елены Сумаковой, посетителей ждут на 120 интерактивных мастер-классах, профтестировании, а также выступлениях известных спортсменов, журналистов и блогеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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