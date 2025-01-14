В Парке Горького появится новое общественное пространство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Новое общественное пространство появится на месте здания дирекции Парка Горького, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Одной из причин сноса стало ветхое состояние части его несущих конструкций. В 1942 году на здание упала авиабомба, из-за чего оно долгое время было в неудовлетворительном состоянии. В частности, из-за трещин в конструкциях стены постройки не просыхали и увлажнялись, из-за чего гнили деревянные перекрытия и разрушались колонны.

Участок, на котором находится здание дирекции, потенциально опасен в геологическом смысле, так как почва под ним постепенно размывается, что угрожает жизни и здоровью людей.

Новое сооружение сохранит архитектуру конструктивизма, но полностью переосмыслит функциональное назначение здания. Внутри появятся зоны торговли и общепита, многофункциональный зал, а также откроется выход на крышу. Для удобства пешеходов набережная вдоль Крымского моста будет значительно расширена.

"На этом месте возведут новый объект. Для парка с 96-летней историей это важные перемены <...> сегодня назрела необходимость обновления", – указала директор Парка Горького Елена Лупина.

Возведение нового павильона будет проходить в рамках второго этапа благоустройства и реабилитации парка. Это не повлияет на его работу.

Масштабные перемены в Парке Горького начались еще в 2011 году. За предыдущий год работы по благоустройству прошли на Пушкинской набережной, Оливковом пляже, а также недалеко от Пионерского пруда и на месте бывшей конюшни, которая располагалась в Нескучном саду.

