Свадебный сад появится в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

На набережной музея-заповедника "Коломенское" в Москве рабочие приступили к устройству свадебного сада. Он появится недалеко от места впадения реки Жужи в Москву-реку, около площадки, где ранее находился временный шатер для торжественных мероприятий. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент капремонта города.

Церемониальный павильон, где одновременно смогут находиться около 200 человек, станет частью свадебного сада. Ведущую к нему центральную аллею оформят семью металлическими арками белого цвета с архитектурно-художественной подсветкой. А для создания эффекта зеленого тоннеля предполагается пустить девичий виноград.

Вблизи церемониального павильона будет хозяйственно-бытовое помещение, совмещенное с перголой. Там тоже смогут расположиться гости в хорошую погоду.

Строения будут из легковозводимых сборно-разборных конструкций, а в оформлении в основном используют витражное остекление и отделочные материалы светлых тонов. Благодаря этому павильоны будут более легкими и прозрачными и впишутся в архитектуру "Коломенского".

Замруководителя столичного департамента капремонта Игорь Шарафетдинов отметил, что сейчас на участке идет реконструкция старых и прокладка новых инженерных сетей. Также рабочие монтируют сваи, подготавливают каркас для устройства амфитеатра и церемониальной площадки с перголой на воде. Специалисты уже сделали основания для будущих строений и зеленого лабиринта, а также приступили к формированию конструктива павильонов, уточнил он.

Мероприятия выполняются в рамках первого этапа работ по благоустройству и реабилитации "Коломенского". Участок, где появится свадебный сад, не входит в границы территории, являющейся объектом культурного наследия.

Кроме того, перед церемониальным павильоном разобьют регулярный сад, где сделают прямые, строгие и симметричные аллеи. Их декорируют стриженными формированными деревьями, живыми изгородями, низкими бордюрами из кустарников. Также там высадят ели, липы, кизильник блестящий, смородину альпийскую и спирею японскую.

Шарафетдинов указал, что еще планируется разбить палисадник из роз, пионов и многолетних цветов, которые будут дополнять парадную композицию свадебного сада. От него к реке будет спускаться амфитеатр, в конце которого сделают церемониальную площадку с беседкой на воде. Режим работы архитектурно-художественной подсветки можно будет менять под каждое торжество, добавил он.

Также с одной стороны от регулярного сада сделают зеленый лабиринт из смородины альпийской. В его центре установят арт-объект в форме переплетенных колец из нержавеющей стали. Композиция разместится на подиуме из эпоксидной смолы с зеркальным покрытием. Рядом с арт-объектом поставят скамью, чтобы люди смогли фотографироваться. С другой стороны от сада обустроят смотровую площадку с качелями, около которой высадят кустарники и цветники.

Ранее сообщалось, что первый этап благоустройства Парка Горького закончат в этом году. Особое внимание рабочие уделяют Пушкинской набережной, поскольку она – главный прогулочный маршрут зеленой зоны. В рамках работ специалисты обновят дорожки и сады, а также установят несколько павильонов. По словам Шарафетдинова, благоустройство ведется активно.