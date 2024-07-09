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09 июля, 23:50

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Территорию вокруг "Храма воздуха" в парке "Яуза" благоустроили

Территорию вокруг "Храма воздуха" в парке "Яуза" благоустроили

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Набережную Яузы и парк вокруг обновляют с учетом пожеланий москвичей. Так, около "Храма воздуха" установили лавочки, положили плитку и сделали мостовые конструкции. Также поблизости идет работа над экотропой и завершается обустройство детских и спортивных площадок.

Кроме того, на участках парка возле Сельскохозяйственной улицы, Тенистого проезда, рядом с метро "Ботанический сад" и "Ростокино" появились экотропа, шезлонги, качели, беговые и велосипедные дорожки и видовые площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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