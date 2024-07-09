Территорию вокруг "Храма воздуха" в парке "Яуза" благоустроили

Набережную Яузы и парк вокруг обновляют с учетом пожеланий москвичей. Так, около "Храма воздуха" установили лавочки, положили плитку и сделали мостовые конструкции. Также поблизости идет работа над экотропой и завершается обустройство детских и спортивных площадок.

Кроме того, на участках парка возле Сельскохозяйственной улицы, Тенистого проезда, рядом с метро "Ботанический сад" и "Ростокино" появились экотропа, шезлонги, качели, беговые и велосипедные дорожки и видовые площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.