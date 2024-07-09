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09 июля, 12:30

Культура

Московская международная издательская неделя стартовала в столице

Московская международная издательская неделя стартовала в столице

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Первая Московская международная издательская неделя открылась в новом городском пространстве "АКИ.лаб", рассказала заммэра Наталья Сергунина. Событие объединит издателей, авторов, переводчиков и других представителей отрасли из 13 дружественных стран, в том числе из Китая, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов и Мексики.

Цель программы – продвижение отечественной литературы на международном рынке. Мероприятие будет проходить до 12 июля включительно. Российскую столицу представят больше 30 крупных компаний.

В течение четырех дней на площадке проведут около 200 бизнес-встреч с участием литературных агентов, редакторов и специалистов по лицензированию и праву. На экспертных сессиях обсудят тренды и перспективы развития индустрии, поделятся опытом внедрения технологий искусственного интеллекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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