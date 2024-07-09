Собянин: 82,3 тыс жителей ЮАО получат современные квартиры по реновации

По программе реновации в Москве 82,3 тысячи жителей ЮАО, проживающих в 378 домах, получат современные квартиры, рассказал Сергей Собянин. Для новостроек подобрали более 60 стартовых площадок.

Как отметил заместитель руководителя столичного департамента градостроительной политики Андрей Валуй, жители 78 домов в округе уже отпраздновали новоселье или находятся в процессах оформления документов. Кроме того, продолжается проектирование строительства 32 жилых комплексов.

Вместе с новыми домами появляется и новая социальная инфраструктура. Так, в районе Бирюлево Западное запланировали построить крупный образовательный комплекс. Еще один появится в Нагатинском Затоне. В Царицыне построят школы, в Даниловском районе – и школы, и детский сад, в Чертанове Северном – учебный корпус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.