Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 11:45

Новости

Собянин: 82,3 тыс жителей ЮАО получат современные квартиры по реновации

Собянин: 82,3 тыс жителей ЮАО получат современные квартиры по реновации

Собянин: предприниматели могут получить образовательную поддержку от города

Сергей Собянин рассказал, как цифровизация изменила столичное здравоохранение

Новости часа: Собянин заявил о подготовке в Москве специалистов по информбезопасности

Новости часа: Собянин сообщил о соглашении по строительству ВСМ Москва – Петербург

Собянин: В Москве будут готовить специалистов по информбезопасности

Собянин обсудил программу развития для участников СВО с депутатом ГД Первышовым

Новости часа: пересадка с МЦД на Люблинско-Дмитровскую линию метро будет улучшена

Новости часа: более 2 млн человек воспользовались городским вокзалом "Печатники"

Собянин: в строительстве ВСМ Москва – Петербург участвуют несколько регионов

По программе реновации в Москве 82,3 тысячи жителей ЮАО, проживающих в 378 домах, получат современные квартиры, рассказал Сергей Собянин. Для новостроек подобрали более 60 стартовых площадок.

Как отметил заместитель руководителя столичного департамента градостроительной политики Андрей Валуй, жители 78 домов в округе уже отпраздновали новоселье или находятся в процессах оформления документов. Кроме того, продолжается проектирование строительства 32 жилых комплексов.

Вместе с новыми домами появляется и новая социальная инфраструктура. Так, в районе Бирюлево Западное запланировали построить крупный образовательный комплекс. Еще один появится в Нагатинском Затоне. В Царицыне построят школы, в Даниловском районе – и школы, и детский сад, в Чертанове Северном – учебный корпус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика