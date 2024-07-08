Более 50% работ по благоустройству новых участков парка "Яуза" выполнено в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Свыше 50% работ по благоустройству новых участков парка "Яуза" выполнено на северо-востоке Москвы. Об этом столичный комплекс городского хозяйства сообщил в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что реализация масштабного проекта по созданию многофункциональной зоны для отдыха горожан продолжается. Все мероприятия проводятся с учетом пожеланий москвичей. В этом году обновят пространство вдоль Тенистого проезда и проведут работы второго этапа на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы, добавил он.

На обоих участках в зонах работ выставлено ограждение, стволы деревьев защищены специальными коробами. Специалисты обновят дорожно-тропиночную сеть, разместят навигационные указатели, сделают велопарковки, установят перголы и скамейки для отдыха. На участке вдоль Тенистого проезда починят детские и поставят спортивные площадки.

На Сельскохозяйственной улице – на участке от моста Бескудниковской железнодорожной ветки до проезда Серебрякова – уже завершается ремонт старого участка и устройство нового для экотропы, а также заканчивается реконструкция четырех мостовых переходов у беседки-ротонды "Храм воздуха". Более того, рабочие ремонтируют детскую площадку и монтируют наружное освещение и мост через реку Яузу.

Ранее сообщалось, что парк "Яуза" после реконструкции станет крупнейшим в Европе, так как его площадь составит порядка 400 гектаров. В теплое время года парк посещают около миллиона человек в месяц. Привлекательным для горожан его делают экомаршруты, детские и спортивные площадки, беговые дорожки, тенистые зоны отдыха с шезлонгами, памп-треки и другое.

