Парк "Яуза" станет крупнейшим в Европе после завершения реконструкции

Парк "Яуза" после завершения реконструкции станет крупнейшим в Европе – его площадь составит около 400 гектаров. Работы на природной территории вышли на финишную прямую.

В теплое время года парк "Яуза" принимает около миллиона человек в месяц. Привлекательным для москвичей его делают экомаршруты, детские и спортивные площадки, беговые дорожки, памп-треки, тенистые зоны отдыха с шезлонгами и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.