Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 07:15

Город

Парк "Яуза" станет крупнейшим в Европе после завершения реконструкции

Парк "Яуза" станет крупнейшим в Европе после завершения реконструкции

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша проводит лето

Новости часа: 300 бригад коммунальщиков вышли на дежурство в Москве

"Мой район. Новости": четырехэтажный ФОК построят в Отрадном

Лучшим медработникам вручили награды в Москве

Новости часа: москвичей предупредили о грозе и граде вечером 17 июня

"Интервью": Андрей Тяжельников – о столичном здравоохранении

Новости часа: СК по Москве допросил 30 человек по делу об отравлении салатами

Главврач поликлиники № 220 Тяжельников рассказал о применении ИИ в здравоохранении

Маршрут "В эпицентре городской жизни" вошел в список турпрогулок на сервисе Russpass

Парк "Яуза" после завершения реконструкции станет крупнейшим в Европе – его площадь составит около 400 гектаров. Работы на природной территории вышли на финишную прямую.

В теплое время года парк "Яуза" принимает около миллиона человек в месяц. Привлекательным для москвичей его делают экомаршруты, детские и спортивные площадки, беговые дорожки, памп-треки, тенистые зоны отдыха с шезлонгами и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпаркивидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика