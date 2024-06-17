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17 июня, 16:30

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Главврач поликлиники № 220 Тяжельников рассказал о применении ИИ в здравоохранении

Главврач поликлиники № 220 Тяжельников рассказал о применении ИИ в здравоохранении

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По словам главного внештатного специалиста по ПМСП взрослым департамента здравоохранения Москвы, главврача городской поликлиники № 220 Андрея Тяжельникова, искусственный интеллект помогает врачам не только быстрее ставить диагнозы, но и экономить время при сборе анамнеза.

Например, нейросеть может проанализировать снимки МРТ, КТ и рентгена и загрузить их в единый сервис. Кроме того, ИИ может на основе жалоб пациента предложить врачу три наиболее вероятных группы диагнозов.

Большое интервью с Андреем Тяжельниковым выйдет в понедельник, 17 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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