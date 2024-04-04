Врач Кулешов рассказал, какой пульс говорит о проблемах со здоровьем

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Пульс ниже 60 и выше 90 в состоянии покоя может указывать на проблемы со здоровьем. Об этом Москве 24 сообщил врач общей практики, заведующий отделением медицинской помощи на дому Роман Кулешов.

Определить частоту сердечных сокращений можно с помощью специального прибора – пульсоксиметра. Для этого необходимо надеть устройство на безымянный палец. "В норме пульс в состоянии покоя должен составлять от 60 до 90 ударов в минуту", – рассказал эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Если у человека не было стресса, он не пил кофе, не употреблял алкоголь и не курил, но при этом его пульс в состоянии покоя выше 90 – это может говорить о проблемах со здоровьем.





Роман Кулешов врач общей практики, заведующий отделением медицинской помощи на дому Если в покое частота сердечных сокращений выше 90, человек это чувствует. Могут быть неприятные ощущения за грудиной, слабость, потливость. Выраженная усталость, хочется прилечь. Это может говорить о проблемах как с сердечно-сосудистой системой, так и других заболеваниях, гормональных отклонениях. На это стоит обратить внимание и обратиться к врачу.

"Если частота сердечных сокращений увеличилась после физической нагрузки, стресса либо эмоционального перенапряжения, то, как правило, пульс через некоторое время, в пределах 10–15 минут, должен прийти в норму. Если замечаете, что сердцебиение не нормализуется, вы измерили пульс и он выше 120, необходимо вызвать скорую", – подчеркнул Кулешов.

Категорически не рекомендуется самостоятельно снижать пульс с помощью лекарств. По словам эксперта, это может вызвать ряд осложнений. Например, слишком сильное замедление частоты сердечных сокращений.

В целом пульс ниже 60 должен вызывать не меньшее беспокойство, обратил внимание врач.





Роман Кулешов врач общей практики, заведующий отделением медицинской помощи на дому Если пульс меньше 60, пока скорую вызывать не надо. Но если он доходит до 40 и ниже, следует немедленно обратиться к медикам. Низкий пульс может говорить о переутомлении, недосыпе. Также он может встречаться при гипотиреозе,то есть сниженной функции щитовидной железы.

"Измерять пульс следует, если вы чувствуете себя неважно. Например, при повышенной утомляемости, сонливости, раздражительности, потливости, перемене настроения. И неприятных ощущениях за грудной клеткой. Также следует проверить пульс, если вы чувствуете перебои или учащенное сердцебиение", – советует специалист.

Для профилактики время от времени стоит проходить ЭКГ. Электрокардиограмма показывает частоту пульса, изменение в электрической активности сердца. Если ничего не беспокоит и нет патологий, можно делать ее один раз в год при прохождении диспансеризации.

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