Врач Кулешов рассказал, какой пульс говорит о проблемах со здоровьем

04 апреля, 17:34Общество
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Пульс ниже 60 и выше 90 в состоянии покоя может указывать на проблемы со здоровьем. Об этом Москве 24 сообщил врач общей практики, заведующий отделением медицинской помощи на дому Роман Кулешов.
Определить частоту сердечных сокращений можно с помощью специального прибора – пульсоксиметра. Для этого необходимо надеть устройство на безымянный палец. "В норме пульс в состоянии покоя должен составлять от 60 до 90 ударов в минуту", – рассказал эксперт в интервью программе "Доктор 24".
Если у человека не было стресса, он не пил кофе, не употреблял алкоголь и не курил, но при этом его пульс в состоянии покоя выше 90 – это может говорить о проблемах со здоровьем.
"Если частота сердечных сокращений увеличилась после физической нагрузки, стресса либо эмоционального перенапряжения, то, как правило, пульс через некоторое время, в пределах 10–15 минут, должен прийти в норму. Если замечаете, что сердцебиение не нормализуется, вы измерили пульс и он выше 120, необходимо вызвать скорую", – подчеркнул Кулешов.
Категорически не рекомендуется самостоятельно снижать пульс с помощью лекарств. По словам эксперта, это может вызвать ряд осложнений. Например, слишком сильное замедление частоты сердечных сокращений.
В целом пульс ниже 60 должен вызывать не меньшее беспокойство, обратил внимание врач.
"Измерять пульс следует, если вы чувствуете себя неважно. Например, при повышенной утомляемости, сонливости, раздражительности, потливости, перемене настроения. И неприятных ощущениях за грудной клеткой. Также следует проверить пульс, если вы чувствуете перебои или учащенное сердцебиение", – советует специалист.
Для профилактики время от времени стоит проходить ЭКГ. Электрокардиограмма показывает частоту пульса, изменение в электрической активности сердца. Если ничего не беспокоит и нет патологий, можно делать ее один раз в год при прохождении диспансеризации.
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