Главврач поликлиники № 220 Тяжельников рассказал об отношении москвичей к амбулаториям

По словам главного внештатного специалиста по ПМСП взрослым департамента здравоохранения Москвы, главврача городской поликлиники № 220 Андрея Тяжельникова, многие жители столичного региона доверяют городским поликлиникам больше, чем платным медучреждениям. По его мнению, московские амбулатории соответствуют высоким стандартам и превосходят ожидания пациентов.

Кроме того, Тяжельников отметил высокий уровень информатизации поликлиник, чья работа стала эффективнее благодаря цифровой платформе московского здравоохранения, единой медицинской карте и единому радиологическому информационному сервису.

Большое интервью с Андреем Тяжельниковым выйдет в понедельник, 17 июня, в эфире телеканала Москва 24.

