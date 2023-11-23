Дополнительные места на экскурсии в Боткинскую больницу выделили в столице

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Москве выделили дополнительные места на экскурсии в урологический и флагманский центры Боткинской больницы. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, интерес горожан к проекту был настолько большим, что запись на экскурсии закончилась в первый день. По просьбе жителей Москвы власти решили выделить дополнительные места.

"Мы стараемся, чтобы каждый желающий смог своими глазами увидеть гибридную операционную, роботов – помощников хирургов DaVinci, автомобили скорой помощи, реанимацию с ее высокотехнологичным оборудованием, примерить медицинскую форму и посмотреть, как работает новый московский стандарт экстренной помощи", – поделилась Ракова.

Власти выделили почти 2 тысячи мест на каждый день. Так, экскурсии в Боткинскую больницу будут продолжаться в течение недели, до 29 ноября. Их проводят сотрудники центров госуслуг "Мои Документы" и медицинские работники. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте проекта.

Отмечается, что данный проект не является новым для Москвы. Ракова ранее сообщала, что в 2023 году в Москве впервые ввели формат знакомства горожан с изменениями, происходящими в больницах. До этого все желающие могли посетить до открытия флагманский центр больницы имени Филатова и посмотреть, как устроена работа медучреждения.

2 и 3 сентября туда пришли свыше 11 тысяч гостей, заявила она. Уже 5 сентября центр открыли для приема первых пациентов.

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