Пациентам центров амбулаторной онкопомощи помогли более 400 тыс раз на постах записи

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

Горожане более 400 тысяч раз записались на прием к врачам через специальные посты в центрах амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Город продолжает улучшать систему оказания онкологической помощи, подчеркнула заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, посты записи помогли выстроить более комфортный процесс взаимодействия горожан с медучреждениями, они востребованы у пациентов.

Отмечается, что сотрудники постов помогают подобрать максимально удобное время и запланировать несколько медицинских процедур на один день. Помимо этого, сервис избавил врачей от решения административных задач и позволил сосредоточиться на медицинских вопросах.

Ракова добавила, что в среднем на запись тратится 3,5 минуты. Так, врачи ЦАОП сэкономили во время приемов в общей сложности почти 25 тысяч часов, которые смогли посвятить диагностике и лечению пациентов.



Проект был запущен в Москве летом прошлого года. Первые два поста в пилотном режиме заработали в ЦАОП при Боткинской больнице и городской клинической онкологической больнице № 1. С января 2023 года сервис есть во всех центрах амбулаторной онкологической помощи.

Ранее сообщалось, что Москве успешно реализуются программы обучения врачей-онкологов. По информации Раковой, московская онкослужба обеспечена ресурсами на 100%.

До этого в городской клинической онкологической больнице № 1 заработало отделение радионуклидной терапии. Специализация отделения – опухоли шеи, головы и щитовидной железы.

Свыше 80 тыс человек приняли в амбулаторном центре онкопомощи больницы Боткина с 2021 года