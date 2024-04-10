Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 15:20

M24.RU

Врачи рассказали о профилактике аллергических заболеваний

Врачи рассказали о профилактике аллергических заболеваний

Врачи флагмана при больнице им Буянова смогут спасать до 200 жизней в сутки

Новый стандарт экстренной помощи расширят во всех больницах Москвы

Новый стандарт оказания экстренной медпомощи расширят на все стационары столицы

Два пилотных центра ментального здоровья в откроются в Москве

Ведущие больницы Москвы будут работать по новому стандарту оказания экстренной помощи

Новый стандарт экстренной помощи введут в 20 больницах Москвы

"Мой район. Новости": центры ментального здоровья откроются в столице

Нейросети проанализировали более 12 млн лучевых исследований в Москве за 4 года

Новости часа: более 400 тыс протоколов заполнили московские медики голосовым вводом

10 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Профилактика аллергических заболеваний в весенне-летний период. Способы диагностики и передовые методы лечения".

Врачи рассказали о самых распространенных видах аллергии у жителей столицы и о том, как защитить себя в период цветения.

Перед журналистами выступили:

  • заместитель главного врача по клинико-экспертной работе "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Евгения Назарова;
  • заместитель руководителя по науке, врач – аллерголог-иммунолог НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ 2 ФГБНУ "РНЦХ им. Академика Б. В. Петровского" Елена Вишнева.
медицинаобществопресс-конференциявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика