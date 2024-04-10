Врачи рассказали о профилактике аллергических заболеваний

10 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Профилактика аллергических заболеваний в весенне-летний период. Способы диагностики и передовые методы лечения".

Врачи рассказали о самых распространенных видах аллергии у жителей столицы и о том, как защитить себя в период цветения.

Перед журналистами выступили:

