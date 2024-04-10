10 апреля, 15:20M24.RU
Врачи рассказали о профилактике аллергических заболеваний
10 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Профилактика аллергических заболеваний в весенне-летний период. Способы диагностики и передовые методы лечения".
Врачи рассказали о самых распространенных видах аллергии у жителей столицы и о том, как защитить себя в период цветения.
Перед журналистами выступили:
- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Евгения Назарова;
- заместитель руководителя по науке, врач – аллерголог-иммунолог НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ 2 ФГБНУ "РНЦХ им. Академика Б. В. Петровского" Елена Вишнева.