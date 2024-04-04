"Мой район. Новости": новый корпус детской больницы святого Владимира достроят в 2025 году

Корпус детской больницы святого Владимира построен почти наполовину. Он станет одним из самых современных и многопрофильных стационаров в Москве.

В здании расположат почти 600 мест для пациентов. В каждом помещении предусмотрен душ и телевизор. Также в планах создание 15 операционных, 20 отделений стационара и центра гравитационной хирургии крови. Окончание работ запланировано на 2025 год.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".