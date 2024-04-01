01 апреля, 07:30Город
Москвичам рассказали о новом комплексе Филатовской больницы
Десятки человек за день могут принять врачи в новом стационарном комплексе Филатовской больницы. Там действуют мультидисциплинарный подход и единые стандарты оказания помощи. Флагманский центр оснащен передовым оборудованием, а медики прошли повышение квалификации.
Всего в городе открыто четыре флагманских центра. Как отметила заммэра Анастасия Ракова, они включены в единый каркас медицины Москвы. Благодаря тому, что в Москве начали внедрять систему "цифровой госпиталь", врачи быстрее получают информацию о пациентах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.