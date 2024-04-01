Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 07:30

Город

Москвичам рассказали о новом комплексе Филатовской больницы

Москвичам рассказали о новом комплексе Филатовской больницы

Во всех больницах Москвы введут новый стандарт оказания экстренной помощи

"Доктор 24. Темы недели": аптечка

Собянин открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на западе Москвы

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится московский городской вокзал Щербинка

Медицинский каркас Москвы позволяет оказывать помощь при любых ЧС

Новости часа: СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной

Новости часа: Москва одобрила гранты столичным производителям оборудования – Собянин

40 тыс операций по удалению катаракты провели в Москве в 2023 году

Более 50 тыс операций по удалению катаракты планируют провести в Москве в 2024 году

Десятки человек за день могут принять врачи в новом стационарном комплексе Филатовской больницы. Там действуют мультидисциплинарный подход и единые стандарты оказания помощи. Флагманский центр оснащен передовым оборудованием, а медики прошли повышение квалификации.

Всего в городе открыто четыре флагманских центра. Как отметила заммэра Анастасия Ракова, они включены в единый каркас медицины Москвы. Благодаря тому, что в Москве начали внедрять систему "цифровой госпиталь", врачи быстрее получают информацию о пациентах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоМаксим ШаманинАлександра БрильДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика