Москвичам рассказали о новом комплексе Филатовской больницы

Десятки человек за день могут принять врачи в новом стационарном комплексе Филатовской больницы. Там действуют мультидисциплинарный подход и единые стандарты оказания помощи. Флагманский центр оснащен передовым оборудованием, а медики прошли повышение квалификации.

Всего в городе открыто четыре флагманских центра. Как отметила заммэра Анастасия Ракова, они включены в единый каркас медицины Москвы. Благодаря тому, что в Москве начали внедрять систему "цифровой госпиталь", врачи быстрее получают информацию о пациентах.

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