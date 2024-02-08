Три тысячи электровелосипедов 2.0 улучшенной модели появятся в новом сезоне в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В новом сезоне в Москве появятся три тысячи электровелосипедов 2.0 улучшенной модели. Об этом столичный Дептранс сообщает в своем официальном телеграм-канале.

По словам заместителя мэра города Максима Ликсутова, эти модели будут более надежными и безопасными. Они имеют такие преимущества, как увеличенная емкость батареи, улучшенная тормозная система, усовершенствованный дисплей, бескамерные покрышки, автоматический замок с подсветкой, комфортное сиденье, педали с противоскользящим протектором и эргономичные грипсы, уточнил заммэра.

Он также подчеркнул, что при выпуске новых моделей учитывались пожелания москвичей. Власти города продолжат совершенствовать услуги велопроката, резюмировал Ликсутов.

В прошлом году Дептранс назвал самой популярной точкой велопроката в Москве станцию 466 около главного входа ВДНХ. Там зафиксировали более 17,6 тысячи поездок с начала велосезона. Второе место заняла станция 700 у "Москвариума" (более 12,4 тысячи поездок), третье – станция 100 в районе метро "Парк Культуры" (свыше 10,6 тысячи поездок).



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