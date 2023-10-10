Дептранс рассказал о самых популярных точках велопроката в Москве

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

Самой популярной точкой велопроката стала станция 466 у главного входа ВДНХ. На ней выявили свыше 17,6 тысячи поездок с начала этого сезона, передает телеграм-канал столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

"Второе место заняла станция 700 у Москвариума – более 12,4 тысячи поездок. На третьем – станция 100 у метро "Парк Культуры", с которой совершено более 10,6 тысячи поездок", – говорится в сообщении.

В Дептрансе напомнили, что брать велосипеды "Велобайк" можно бесплатно по безлимитным "Единым" и картам москвича учеников и студентов.

По словам Ликсутова, станции велопроката находятся в самых удобных для пользователей точках. Кроме того, с появлением новой модели бесстанционных электровелосипедов 2.0 городской прокат стал еще доступнее, заключил вице-мэр.

Ранее стало известно, что "Велобайк" разместил дождевики на электровелосипедах модели 2.0. Они находятся около руля в компактном оранжевом чехле. После поездки их можно забрать с собой.



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