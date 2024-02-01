"Велобайк" запустил сервис хранения и обслуживания велосипедов в Москве

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Столичный прокат "Велобайк" запустил в пилотном режиме сервис хранения и обслуживания велосипедов, сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

В транспортном ведомстве указали, что москвичи могут сдать велосипед на склад сервиса до 30 апреля. Помещение находится в центре города, где всегда тепло, сухо и безопасно. Также при оформлении хранения специалисты в подарок проведут техническое обслуживание. Они проверят состояние транспортного средства, помоют его, смажут цепи и подкачают колеса.

В Дептрансе добавили, что в зависимости от выбранного тарифа граждане сами могут привезти свой велосипед или воспользоваться услугами водителя. Транспорт аккуратно доставят на склад и вернут при необходимости.

В прошлом году столичный Дептранс назвал самой популярной точкой велопроката в Москве станцию 466 около главного входа ВДНХ. Там зафиксировали более 17,6 тысячи поездок с начала велосезона. Второе место заняла станция 700 у "Москвариума" (более 12,4 тысячи поездок), третье – станция 100 в районе метро "Парк Культуры" (свыше 10,6 тысячи поездок).

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