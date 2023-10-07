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07 октября, 11:48

Транспорт

"Велобайк" разместил дождевики на электровелосипедах модели 2.0 в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дождевики доступны пользователям городских электровелосипедов модели 2.0. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в телеграм-канале.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, для пользователей доступны тысяча дождевиков. Они находятся около руля в компактном оранжевом чехле. Отмечается, что после поездки их можно забрать с собой.

"Мы стараемся делать городской велопрокат еще комфортнее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – цитирует пресс-служба заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее Ликсутов рассказал, что в приложении «Московский транспорт» зарегистрировались более 1,5 миллиона пользователей. Зарегистрированным пользователям в приложении доступна аренда самокатов и автомобилей, оплата парковки, пополнение транспортной карты. 

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