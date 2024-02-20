"Актуальный репортаж": в ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова заработала роботизированная аптека

Робота установили в аптеке больницы имени Ворохобова два месяца назад. Аппарат работает по двенадцать часов в день.

Во время приемки он сканирует препараты, проверяет их названия, сроки годности, соответствие товарным накладным. Если с этим все в порядке, отвозит лекарства в хранилище. Проверка одной упаковки занимает от пяти до десяти секунд.

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