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17 февраля, 08:30

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"Мой район. Новости": еще 20 клиник заработают по новому стандарту в Москве в 2024 году

"Мой район. Новости": еще 20 клиник заработают по новому стандарту в Москве в 2024 году

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В 2024 году в Москве запустят новые флагманские центры экстренной помощи. Один из них будет работать при больнице имени Буянова в Царицыне, другой – при больнице Пирогова в районе Якиманка. Вместе с ними еще 20 крупнейших многопрофильных клиник столицы перейдут на новый стандарт работы.

Оценить его уже смогли пациенты больницы имени Вересаева. Там работает флагманский центр, где процессы идут по 87 алгоритмам.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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