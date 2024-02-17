"Мой район. Новости": еще 20 клиник заработают по новому стандарту в Москве в 2024 году

В 2024 году в Москве запустят новые флагманские центры экстренной помощи. Один из них будет работать при больнице имени Буянова в Царицыне, другой – при больнице Пирогова в районе Якиманка. Вместе с ними еще 20 крупнейших многопрофильных клиник столицы перейдут на новый стандарт работы.

Оценить его уже смогли пациенты больницы имени Вересаева. Там работает флагманский центр, где процессы идут по 87 алгоритмам.

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