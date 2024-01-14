"Мой район. Новости": производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза за пять лет

На базе "Технополиса Москва" за пять лет производство препаратов выросло почти в 2,5 раза. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Столичные компании выпускают иммуномодуляторы, вакцины, сыворотки, антибиотики и многое другое. Десятки фармацевтических предприятий обеспечивают рабочими местами более 15 тысяч человек.

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