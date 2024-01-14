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14 января, 13:05

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"Мой район. Новости": производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза за пять лет

"Мой район. Новости": производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза за пять лет

Новости часа: более 50 млн карт "Тройка" выпущено с 2013 года – мэр Москвы

Собянин: больше 50 миллионов карт "Тройка" выпустили в Москве

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На базе "Технополиса Москва" за пять лет производство препаратов выросло почти в 2,5 раза. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Столичные компании выпускают иммуномодуляторы, вакцины, сыворотки, антибиотики и многое другое. Десятки фармацевтических предприятий обеспечивают рабочими местами более 15 тысяч человек.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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