14 января, 13:05Программы
"Мой район. Новости": производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза за пять лет
На базе "Технополиса Москва" за пять лет производство препаратов выросло почти в 2,5 раза. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Столичные компании выпускают иммуномодуляторы, вакцины, сыворотки, антибиотики и многое другое. Десятки фармацевтических предприятий обеспечивают рабочими местами более 15 тысяч человек.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости