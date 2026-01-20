Форма поиска по сайту

20 января, 16:36

Общество

Пингвины могут засыпать до 10 тысяч раз в сутки на несколько секунд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Многие пингвины предпочитают спать стоя, при этом используя стратегию микросна по 4 секунды, чтобы оставаться бдительным на случай появления хищников. Таким образом, они могут засыпать до 10 тысяч раз в сутки, рассказал ТАСС орнитолог 70-й Российской антарктической экспедиции Юрий Мизин по случаю отмечаемого Международного дня осведомленности о пингвинах.

"В сумме за день у них набирается около 11 часов сна. Такой режим особенно важен в период гнездования, когда нужно одновременно охранять кладку, следить за соседями и быть готовыми к появлению хищников", – рассказал ученый.

Он также напомнил, что пингвины не умеют летать, однако обладают огромным преимуществом по отношению к другим птицам в воде. Они способны развивать скорость до 36 километров в час, ныряя на 500 метров и задерживая дыхание на 20 минут.

Выживать в окружении вечной мерзлоты им помогает "термокостюм". Оперение пингвинов содержит до 30 перьев на квадратный сантиметр с воздухом внутри, что не дает замерзнуть. Однако, как и все птицы, они проходят через линьку, которая длится 3 недели.

По словам ученого, императорские пингвины являются единственными теплокровными животными, которые выводят потомство в разгар полярной зимы. Самцы на протяжении 2 месяцев высиживают яйца, оставаясь на морозе до минус 50 градусов и теряя за это время до половины массы тела, пока самки занимаются добычей пищи.

После вылупления подросшие птенцы объединяются в своеобразные "детские сады", где за ними присматривают молодые птицы, еще не вступившие в период размножения, тогда как родители продолжают искать корм.

Ученый также рассказал, что температура ступней антарктических пингвинов обычно составляет около 4 градусов, что помогает сохранять тепло и одновременно облегчать передвижение по льду. От замерзания лапы защищает механизм снижения теплопотерь: артериальная кровь отдает тепло встречному венозному потоку и охлаждается.

Такой механизм, известный как принцип обратного оттока, возможен благодаря близкому расположению артерий и вен. Мизин добавил, что он характерен для всех птиц, однако у пингвинов проявляется с наибольшей эффективностью.

Ранее сообщалось, что африканские пингвины могут полностью исчезнуть уже к 2036 году на фоне быстрого сокращения их численности. За последние десятилетия популяция вида уменьшилась примерно на 95%, и ученые считают, что он оказался на грани вымирания.

Пингвин из документального фильма National Geographic стал звездой соцсетей

животныеобщество

