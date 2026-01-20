Samsung выпустил обновление для вышедшего в 2019 году Galaxy S10

Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Paco Freire

Южнокорейская компания Samsung выпустила обновления для устаревших моделей смартфонов, среди которых оказался вышедший в 2019 году Galaxy S10, а также его более новые модели S20 и S21. Об этом сообщает издание Tech Advisor.

Как подчеркивают журналисты, данные устройства не должны были получать никаких обновлений, поскольку поддержка Galaxy S10 была прекращена в апреле 2023 года, а новые программные обеспечения (ПО) для Galaxy S20 не выпускались с 2025-го.

Выяснилось, что обновление затронуло функции магазина Google Play. Причем авторы материала обратили внимание на интересную деталь: более новые модели, такие как Galaxy S25 и Galaxy Z Fold 7, вышедшие в прошлом году, никаких новшеств не получили.

Журналисты издания связались с представителями Samsung и Google, но те от комментариев воздержались. В связи с чем пользователям устройств второй компании рекомендовали отслеживать информацию об изменениях в настройках через раздел "Обновление системы Google Play".

В декабре прошлого года компания Samsung Electronics представила первый складывающийся втрое телефон Galaxy Z TriFold. Уточнялось, что в раскрытом виде экран достигает 10 дюймов. На каждом из трех экранов можно открыть отдельное приложение.

Galaxy Z TriFold будет продаваться в черном цвете с 512 гигабайтами памяти. Внутри него встроен аккумулятор емкостью 5 600 миллиампер-час. Этот показатель является самым большим среди складывающихся смартфонов Samsung.

