ТАСС: Samsung будет предустанавливать мессенджер MAX на смартфоны и планшеты в РФ

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Компания Samsung выразила готовность предустанавливать российский мессенджер Max на смартфоны и планшеты в РФ с 1 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники на рынке электроники.

MAX с 1 сентября будет внесен в перечень программ для обязательной предустановки на устройства россиян. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. На базе мессенджера будет работать многофункциональный сервис обмена информацией.

По информации агентства, известные китайские и южнокорейские бренды "пообещали постараться, чтобы все сделать" в контексте предустановки мессенджера на свои устройства в РФ. Помимо Samsung, с такой позицией также выступили Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix.

Тем не менее официально в Samsung пока не стали комментировать предустановку MAX. Специалисты предполагают, что производители могут проработать установку мессенджера через обновления либо через предложение установки, как только в устройство будет вставлена российская сим-карта.

В Госдуме подчеркивали, что смартфоны и планшеты, продающиеся в России, не будут вскрывать для установки мессенджера МАХ или других обязательных программ. Они интегрируются при прошивке и заводской подготовке.

Депутаты добавили, что никаких неудобств для покупателей не будет – клиент будет получать новый гаджет в запечатанной упаковке.