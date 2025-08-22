"Известия": заблокированные приложения российских банков могут вернуться на iPhone

Фото: depositphotos/bernardbodo

Компания Apple ведет переговоры с властями и бизнесом России о допуске в App Store российских магазинов приложений. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

В первую очередь речь идет о RuStore. Один из источников подтвердил факт переговоров, однако добавил, что договоренностей на данный момент нет. При этом другой собеседник издания утверждает, что Apple уже пообещала Минцифры не препятствовать размещению RuStore.

Как утверждает партнер ComNews Research Леонид Коник, возможное появление RuStore в App Store можно назвать сенсацией. Он напомнил, что прежде такое удавалось сделать лишь Евросоюзу.

"Закон ЕС "О цифровых рынках" обязал Apple с 7 марта 2024 года допускать альтернативные магазины приложений в App Store, а также дал разработчикам приложений право отказаться от использования системы платежей Apple, которая берет с них комиссию, достигающую 30%", – сказал Коник.

Участники рынка не исключают, что RuStore может появиться в эксплуатируемых в России гаджетах Apple уже осенью.

В июле Владимир Путин подписал закон, делающий обязательной установку RuStore на устройства вне зависимости от используемой ими программной платформы.

Отмечалось, что документ прежде всего касается именно компании Apple, так как на ее устройствах по умолчанию стоит лишь магазин приложений App Store. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Кроме того, председатель кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что RuStore станет обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi).

