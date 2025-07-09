Депутат Попов опроверг информацию о запрете ввоза iPhone в Россию

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Госдума не планирует запрещать ввоз смартфонов iPhone в Россию. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Евгений Попов.

"Это не так. От слова совсем", – написал он.

Таким образом он прокомментировал заявление зампреда комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова. В беседе с изданием "Абзац" парламентарий сообщил, что ввоз продукции Apple может быть запрещен в РФ со следующего года.

"В этом году правительство не будет запрещать ввозить айфоны в Россию без RuStore. Нужно давать нашим гражданам максимальный комфорт – это конкурентная среда. В следующем году надо будет посмотреть, насколько технически что-то поменялось", – объяснял он.

Парламентарий подчеркивал, что к тому времени политическая ситуация может измениться и США пойдут навстречу РФ, поэтому американские фирмы станут официально возвращаться на отечественный рынок и будут соблюдать законодательство страны.

Однако в противном случае депутат допустил возможность запрета на ввоз смартфонов от Apple. Он подчеркнул, что будет технически сложно обязать магазины, торгующие иностранными устройствами, платить пошлины за телефоны без RuStore. Однако необходимость разобраться с таможней объясняется стремлением остановить серый импорт, резюмировал депутат.

7 июля Владимир Путин подписал закон, делающий обязательной установку RuStore на смартфоны, планшеты и ряд других устройств вне зависимости от используемой ими программной платформы. Этот документ прежде всего касается именно компании Apple, так как на ее устройствах по умолчанию стоит лишь магазин приложений App Store. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

